Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
В американските медии има спекулации, че някой в правителството търгува с вътрешна информация
Нов случай на подозрителни инвестиции преди важно решение на Белия дом. Няколко часа преди обявяването на примирието с Иран, инвеститори са залoжили огромни суми на очакване, че цената на петрола ще се срине.
Става дума за 950 милиона долара. Три часа по-късно Доналд Тръмп обяви примирието - и цената на петрола действително се срина.
В американските медии има спекулации, че някой в правителството търгува с вътрешна информация. Още повече, че на 23-ти март се случи същото. Тогава бяха инвестирани 500 милиона долара, че петролът ще поевтинее. 15 минути по-късно Тръмп обяви, че отлага крайната дата на своя ултиматум и цената наистина се понижи.
Последвайте ни