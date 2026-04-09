Хладен и облачен петък с валежи от дъжд, а по високите части и от сняг. След това през почивните дни времето постепенно ще се стабилизира. Според прогнозата на Национален институт по метеорология и хидрология в неделя и понеделник над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

В петък облачността ще е значителна и на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, в планините - от сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 7° и 12°.

Жълт код за силен вятър за 6 области в страната

В събота облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Ще се задържи хладно. Във Великденската неделя и на Светли понеделник ще преобладава слънчево време. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 15° и 20°.

Във вторник югоизточният вятър ще се усили. Облачността ще се увеличава и до края на деня в югозападните райони ще завали дъжд. В сряда ще преобладава облачно време. На много места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури слабо ще се понижат

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова