Синът на големия български музикант, поет, певец и композитор Михаил Белчев – Константин, сподели в социалните мрежи разтърсващо писмо до своя баща. В него той определя баща си като „мярка за истина” и „епоха в историята на България”, обещавайки да продължи неговия духовен и творчески път.

„В последния ни разговор ти остави не просто думи, а завет. Да не спирам никога да пея, за да можеш да продължиш да стъпваш на сцената чрез мен и да споделяш с публиката сърцето, душата и светлината си. Да закрилям майка ми така, както ти го правеше – с безусловна вярност и чест. Да помня, че над всичко стои любовта и честността. Да, аз ще изпълня този завет!”, пише Константин Белчев.

Той подчертава, че Михаил Белчев никога не е допускал компромис с истината и личността си, оставайки в паметта на близките си като „Рицарят на Любовта”.

Константин Белчев поема отговорността да пази и защитава всичко, което баща му е сътворил за българската култура през годините. „Твоето дело не подлежи на забрава! Хиляди стихове и песни, които ще се чувстват, пеят и преживяват отново и отново завинаги! Ти си една огромна част от културното наследство на България. А народ без култура е народ без душа!”.

„Обичам те, Татко! И ще стъпваш чрез мен на сцената, така както ти пожела. Поклон!”, завършва Константин Белчев.

