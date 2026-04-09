Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е наредил да бъдат започнати мирни преговори с Ливан, които да включват разоръжаването на ливанското ислямистко движение „Хизбула”, предаде „Ройтерс”.

„В светлината на нееднократните молби на Ливан за започване на преки преговори с Израел, наредих вчера на кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро”, се казва в изявление на израелския лидер. „Преговорите ще се фокусират върху разоръжаването на „Хизбула” и възобновяването на мирните отношения между Израел и Ливан”, се посочва още в изявлението.

ЕС призова Израел да прекрати ударите в Ливан

Понастоящем няма реакция от ливанското правителство на изказването на Нетаняху. Един час преди да бъде публикувано изявлението на израелския премиер, ливанският президент Жозеф Аун каза, че единственото решение на ситуацията в Ливан е да бъде постигнато спиране на огъня между Израел и Ливан, след което да има преговори.

Израел предприе военна операция срещу „Хизбула”, след като проиранското движение откри огън по израелската територия на 2 март.

Ливан използва последните 24 часа, за да подчертае необходимостта от по-широки разговори с Израел, каза високопоставен ливански представител пред „Ройтерс”.

Израел: Спирането на огъня не включва Ливан

Междувременно депутат от „Хизбула“ отново отхвърли възможността за директни преговори между Ливан и Израел, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е разпоредил започването на разговори с Бейрут, предаде АФП.

„Повтаряме нашето отхвърляне на всякакви директни преговори между Ливан и израелския враг, както и необходимостта от спазване на националните принципи, начело с изтеглянето на Израел, прекратяване на военните действия и връщането на жителите по домовете им“, заяви Али Фаяд в изявление, разпространено от медийните канали на подкрепяната от Иран групировка.

Фаяд добави, че „Хизбула“ призовава ливанското правителство „да се придържа към примирието като предварително условие преди предприемането на каквито и да било следващи стъпки“.

По-рано ливански правителствен източник заяви, че Бейрут също настоява за прекратяване на огъня, преди да започнат преговори с Израел.

Редактор: Ивета Костадинова