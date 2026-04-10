Десетки хора се събраха пред сградата на президентската администрация в Москва поради ограничения в интернет. Хората се оплакаха от чести прекъсвания на мобилната връзка, блокиране на приложения и ограничен достъп до много сайтове и услуги.

Смущенията затрудниха ежедневието, навредиха на бизнеса и предизвикаха критики дори от поддръжници на властта. Премиерът на Армения Никол Пашинян косвено критикува Русия по време на среща с Владимир Путин. Той отбеляза, че в Армения социалните мрежи са без лимити. Путин не коментира. Миналата година рестрикциите бяха още повече. Основно работеха само одобрени от държавата приложения.

Редактор: Никола Тунев