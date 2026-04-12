Унгария днес гласува на парламентарни избори, които могат да сложат край на дългогодишното управление на премиера Виктор Орбан. Изборите са ключови не само за Будапеща, но и за целия свят - те могат да подкопаят руското влияние и да отслабят крайнодесните кръгове на запад, включително и това на президента Доналд Тръмп.

Избирателните секции отвориха в 6:00 ч. местно време (7:00 ч. българско) и ще работят до 19:00 ч. (20:00 ч. българско). Очаква се по-ясна картина на резултатите да има късно вечерта.

Към момента избирателната активност чупи рекорди. Тя достигна 74,23% към 17:00 часа местно време (18:00 ч. българско), показват най-новите данни от вота. Активността беше 16,89% към 9:00 ч. местно време, а в 7:00 ч. беше 3,46%, което на практика е почти двойно повече спрямо същия час на предишните избори. Пред много избирателни секции в страната се образуваха дълги опашки. Така още преди обед настоящият вот бележи най-високата активност, отчитана досега към този час.

Вотът е следен с особено внимание заради сблъсъка между управляващата партия ФИДЕС и „Тиса“ на Петер Мадяр, която се утвърди като най-сериозното предизвикателство пред управлението на Орбан.

Следващият претендент на политическия терен е Ласло Тороцкай с формацията "Наша родина".

Изходът от изборите може да се окаже решаващ както за бъдещето на настоящия премиер, така и за шансовете на опозицията да реформира системата, предаде специалният ни пратеник Аликсандрина Аврамова.

Броени часове преди изборите в Унгария, хиляди на протест срещу Орбан

Според някои социологически агенции ТИСА може да получи между 38% и 40%, а според други - може да има абсолютно мнозинство в новия парламент.

След като подаде гласа си, лидерът на опозицията Петер Мадяр заяви, че първото нещо, което ще направи, след като спечели изборите, е да приеме мерки срещу корупцията. „Унгарците ще напишат история на изборите в неделя, когато избират „между Изтока и Запада“ и опозиционната партия „Тиса“ ще спечели вота. Призовавам хората да съобщават за всякакви нередности, с които се сблъскат по време на гласуването. Изборната измама е много сериозно престъпление“, заяви Мадяр.

Неговият основен съперник, премиерът Виктор Орбан, също гласува рано сутринта. Той заяви, че Европа се е запътила към голяма криза, затова било необходимо силно национално единство. „Ние сме член на Европейския съюз и настояваме за правата, които принадлежат на държавите-членки. Противопоставяме се на изграждането на всякакъв вид имперска централизация. Искаме Брюксел да зачита правата и основния договор“, каза Орбан.

Депутатът в унгарския парламент и лидер на опозиционната партия „Моментум“ Мартон Томпош очаква напрежение след изборите, независимо от това кой ще спечели. „Нямам никакво съмнение, че дори и ФИДЕС да загуби властта си, ще запази до някаква степен икономическия си контрол за някакво време. Не съм сигурен колко дълго ще успеят да го задържат. Ще унищожат и колкото могат повече документи. Те го направиха през 2019 г. Правят го всеки път, когато губят. Трябва да спрем това“, каза Томпош.

Според него заради увеличаващата се инфлация, проблемите със здравеопазването, образованието и корупцията, хората искат промяна. „Миризмата, ароматът, атмосферата е, че приключи. Свърши. Това е стара, корумпирана, контрапродуктивна, глупава система. Усеща се, че ще приключи. Но призовавам всички да бъдат предпазливи, защото нарушаваха изборните закони толкова много пъти, по толкова много дълбок начин, че дори да имат по-малко гласове, ФИДЕС пак могат да спечелят. Няма да е лесно“, добави Томпош.

Евентуално поражение на Виктор Орбан би лишило Русия от най-близкия съюзник в Европейския съюз. За Украйна това може да означава отпускане на жизненоважен за войната заем от ЕС в размер на 90 млрд. евро, които унгарският лидер блокира.

Вицепрезидентът на САЩ отиде на предизборен митинг в Унгария и агитира за Орбан

Избирателите ще излъчат 199 депутати. 106 от тях ще бъдат избрани в едномандатни райони по мажоритарната система, а останалите 93 места ще бъдат разпределени от националните партийни листи и листите на етническите малцинства. След изборите президентът Тамаш Шуйок трябва да свика новия парламент в срок до 30 дни, най-вероятно през май.