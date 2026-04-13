Последен почивен ден и очакван интензивен трафик. От Агенция "Пътна инфраструктура" прогнозираха, че над 190 хил. коли ще напуснат големите градове.

Повече от 700 екипа и над 500 камери са на пътя, за да следят да няма нарушители. Униформени в необозначени коли също ще дебнат за превишена скорост, рискови маневри и шофиране след употреба на алкохол и наркотици. За прибиращите се от Гърция, от КАТ са осигурили две платна в посока София.

Голямото пътуване: Цивилни патрули влизат в трафика по магистралите

С цел облекчаване на трафика и по-безопасно придвижване, тежкотоварните камиони няма да се движат по основните пътища у нас в посока София между 12 и 20 ч.

