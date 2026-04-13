Българският туристически сектор влиза в новия летен сезон с високи очаквания и прогнози за рекордни посещения, особено от чуждестранни туристи. Въпреки това, един от най-сериозните проблеми остава недостигът на кадри. Темата коментира експертът по човешки ресурси Елица Панева в ефира на предаването „Твоят ден“.

По думите на Панева ситуацията по Черноморието е показателна за траен структурен проблем на пазара на труда. „В момента имаме работа без хора“, обобщи тя, като подчерта, че особено в туризма сезонната заетост не може да функционира без допълнителна работна ръка.

Според експерта нуждата от кадри в България е значителна - около 250 хиляди работни места. За сравнение, през миналата година в страната са дошли около 24 хиляди чуждестранни работници, от които приблизително 19 хиляди за сезонна заетост.

Панева коментира и обществените притеснения, че чужденците изместват българските работници. По думите ѝ обаче реалността е различна - вътрешният пазар не успява да покрие нуждите.

Тя отбеляза, че в страната съществува значителен резерв от хора извън пазара на труда, които не работят и не се обучават, но въпреки това работодателите не успяват да ги активират.

Един от основните обществени аргументи за недостига на кадри е ниското заплащане. Панева обаче заяви, че сезонните работници в туризма не получават под минималната работна заплата, а възнагражденията варират според позицията.

Камериерските позиции, например, започват от минимална заплата или около 1000 евро брутно, докато готвачите и част от специализираните длъжности получават значително по-високо възнаграждение. Въпреки това, по думите ѝ, дори и по-високи заплати не винаги са достатъчни, за да привлекат достатъчно български работници.

Експертът даде пример с българите, които работят сезонно в чужбина, като подчерта, че причината не винаги е само в заплащането, а и в липсата на мотивация или структурни възможности у нас. „Сезонната заетост показва по-дълбок проблем - липсата на активност на част от пазара на труда“, обясни тя.

Елица Панева разясни и механизмите за намиране на сезонна работа. Това става основно по два начина - чрез агенции за подбор на персонал или чрез директен контакт с работодатели, най-често хотели и туристически обекти.

По думите ѝ интерес към сезонна заетост има, но реалният процент на хората, които започват работа след запитване, не е висок и изисква активност от кандидатите. Най-търсени по време на летния сезон остават готвачи, сервитьори, камериерки и общи работници, включително в строителството и хотелската поддръжка.

Най-високо заплащане в сектора получават готвачите, следвани от сервитьорите.

