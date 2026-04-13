Варна търси най-здравото великденско яйце. За втора поредна година в морската ни столица се провежда състезание по борба с яйца.

В конкурса има и още една категория – за най-красиво яйце.

Козунак с черен чесън – новият хит за Великден

Независимо от това кой спечели, губещи няма. Отец Георги от храм „Св. Архангел Михаил” се е погрижил да има подаръци за всички деца – скрити шоколадови яйца в двора на манастира.