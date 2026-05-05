Броени дни остават до историческия старт на Giro d’Italia в България. За първи път страната ни ще бъде домакин на „Големия старт“ на легендарната колоездачна обиколка, като 109-ото ѝ издание ще премине през три етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето Несебър - Бургас, следвано от втория етап на 9 май - Бургас - Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив - София.

Вторият етап се очаква да бъде един от най-атрактивните, с постепенно преминаване от равнинен към по-тежък терен и ключови изкачвания преди финала. Над 70 километра от трасето преминават през област Велико Търново, като първото населено място там е еленското село Майско. Макар местните да не са напълно запознати с детайлите на състезанието, те знаят датата - 9 май - и са готови да посрещнат колоездачите.

„Казаха да освободим пътя от коли, да е чисто, да не им пречим“, споделят жители на селото, които очакват с интерес преминаването на колоната.

След Майско трасето продължава през живописни райони, но предизвикателствата тепърва предстоят. Един от най-зрелищните участъци е изкачването към Лясковския манастир, където денивелацията и завоите ще поставят на изпитание състезателите.

В град Лясковец ефектът от Giro d’Italia вече се усеща. „Хотелите и къщите за гости са пълни от две седмици. Такива събития носят сериозни ползи за местния туризъм“, заяви заместник-кметът Емилия Жилиева. По думите ѝ интересът продължава да расте, а капацитетът за настаняване е почти изчерпан.

Финалната част на етапа преминава по главния път София - Варна, преди колоната да навлезе във Велико Търново. Там трасето става още по-впечатляващо - състезателите ще преминат през старата част на града и ще обиколят крепостта Царевец, преди да достигнат финала в центъра.

„Спринтът ще бъде от Царевец до сградата на общината - това е последният километър, където ще видим най-голямата динамика и адреналин“, обясни заместник-кметът Георги Недев.

Подготовката в града е в разгара си. Извършват се промени в инфраструктурата, премахват се временни съоръжения и се създава организация за безопасност по трасето. Достъпът до ключови участъци ще бъде ограничен, но ще бъдат обособени зони за зрители.

Очакванията са събитието да привлече огромен международен интерес. „Това е шанс да покажем града пред стотици милиони зрители по света. Надяваме се много от тях да се върнат отново като туристи“, допълни Недев.

Финалът на етап Бургас - Велико Търново се очаква около 17:00 часа на 9 май, когато старата столица ще се превърне в сцена на едно от най-престижните събития в световното колоездене.