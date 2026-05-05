16-годишният младеж, който беше нападнат с нож в кв. "Бузлуджа" Велико Търново от свой връстник, е бил намушкан три пъти в областта на сърцето.

Атаката се случи на 4 май, понеделник. Пострадалото момче веднага е получило медицинска помощ, което е предотвратило фатален край, сочат властите.

16-годишният извършител е задържан, той също е от Велико Търново. Преди инцидента между двамата възникнал словесен спор в района на пазара.

Арестуваният предстои да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направено искане до Окръжен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. За непълнолетните извършители на такова престъпление, навършили 16 годишна възраст, законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 12 години.

Разследването по случая продължава.

