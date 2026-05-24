Петър Петров - Еврото трябва да плати 2556 евро, което е равностойно на 5000 лева за документна измама. Съдът отмени мярката му за неотклонение "задържане под стража" и оттегли Европейската заповед за арест, а Петров е в неизвестност от три години и до днес се издирваше. На фокус е адвокат Минчо Спасов, който е адвокат на сестрата на Явор Златанов.

"Това, за което се водеше делото срещу Еврото и беше оправдан, е чиста кражба на половин милион евро в брой и 34 килограма злато в монети и кюлчета. Това злато изчезва и никой не го е виждал - 5 килограма за Иван Гешев, а 1 килограм за Димитър Петров", изтъкна той.

По думите му Петьо Петров е жив и се намира в Гърция в момента. "Скоро ще бъде свободен да се върне, ако нещата продължат по този начин", допълни адвокатът.

"Нито един магистрат не понесе нужните последствия. Освен триумфите, които виждаме у нас, има и провали. Такъв провал е Прокуратурата. Аз се шегувам, че Петьо Еврото вече е с чисто съдебно минало и може да стане главен прокурор", каза Спасов.

"По висящо дело, в което аз участвам, той получи оправдателна присъда. Осъдителната присъда е затова, че той бил подбудил двама души да представят фалшиви документи и да получат златото. Но той получи присъда, че той го е получил. Според жена му, златото е попаднало при него, като част от него е отишло при Гешев, а друга при прокурора Димитър Петров", обясни той.

"Новата европейска заповед е издадена по друго разследване. Тя беше по-скоро като пиар акция на МВР", допълни адвокатът.

"Този казус е много полезен за бъдещия избор на новите членове на ВСС и новия главен прокурор. Парламентарната и професионалната квота може да бъде селектирана с един много прост въпрос: Ще привлечете ли към наказателна отговорност прокурорите Пейчинов, Деянов, следовател Нели Тодорова и най-вече Димитър Франтишек Петров. От това ще стане ясно какво смятат да правят", беше категоричен Спасов.

