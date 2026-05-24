Навръх 24 май фондация "Академия Аскеер" връчва за 35-и път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.

Наградите „АСКЕЕР” са единствени по рода си театрални отличия в България, при които отличията се дават „от артисти – за артисти“

Организаторите удостояват с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство актрисата Мария Стефанова. Почетен "Аскеер" се присъжда и на сценографа Младен Младенов.

Наградата за изгряваща звезда взе Теодор Кисьов. Призът за поддържаща женска роля отиде при Мария Сотирова, а за мъжка - при Алексей Кожухаров.

Елена Телбис грабна приза за водеща женска роля, а за мъжка бяха отличени Атанас Атанасов и Ивайло Христов.

Отличието за режисура отиде при Зафир Раджаб.

В категория "Съвременна българска драматургия" спечели Елена Телбис. Никол Трендафилова спечели статуетката за сценография. Марина Райчинова беше отличена с "Аскеер" за костюмография.

Петя Диманова спечели отличието за театрална музика. Явор Бахаров спечели наградата за моноспектакъла "Трима крале".

Редактор: Никола Тунев