Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов – един от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“.

Той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Филипов е настанен в Клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб.

Съдът внесе мерките на обвинените за смъртоносната катастрофа на "Челопешко шосе"

Днес в 10:00 часа ще бъде разгледана мярката за неотклонение на втория задържан за катастрофата - Траян Филипов.

Заседанието ще се проведе в болнична стая в „Пирогов“, където той се намира. Припомняме, че вътрешният министър награди четиримата пожарникари, които спасиха десетки животи с бързите си реакции минути след катастрофата.

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Редактор: Дарина Методиева