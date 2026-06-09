Снимка: БГНЕС
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Там лежи един от задържаните
Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов – един от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“.
Той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Филипов е настанен в Клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб.
Съдът внесе мерките на обвинените за смъртоносната катастрофа на "Челопешко шосе"
Днес в 10:00 часа ще бъде разгледана мярката за неотклонение на втория задържан за катастрофата - Траян Филипов.
Заседанието ще се проведе в болнична стая в „Пирогов“, където той се намира. Припомняме, че вътрешният министър награди четиримата пожарникари, които спасиха десетки животи с бързите си реакции минути след катастрофата.
ВСИЧКО ЗА ТЕЖКИЯ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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