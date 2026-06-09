Софийският градски съ) ще разгледа на 9 юни 2026 г. искането за регистрация на политическа партия „Прогресивна България“, внесено на 19 май 2026 г. от премиера Румен Радев.

Делото ще бъде гледано в открито съдебно заседание, след което съдът трябва да се произнесе в законоустановения 14-дневен срок.

ЦИК обяви имената на новите 240 депутати (СПИСЪК)

Молбата за вписване дойде месец след участието на формацията в парламентарните избори на 19 април 2026 г., когато тя се яви като коалиция, включваща ПП „Социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“ и „Движение Нашият Народ“. След вота коалицията спечели мнозинство в Народното събрание, което отвори пътя към официалното ѝ институционализиране като партия.

Редактор: Цветина Петкова