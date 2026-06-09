Бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев е бил в Киев по време на една от последните мащабни бомбардировки над украинската столица. Това разказа той в „Твоят ден” по NOVA NEWS. "Трябваше да посетя Киев по работа - за срещи с партньори и клиенти. Бях там в нощта срещу 2 юни, когато беше извършена една от най-масираните въздушни атаки на Русия срещу Киев. От 1:00 часа през нощта до 7:30 сутринта атаките бяха непрекъснати. На всеки, който влиза в Украйна, му обясняват, че трябва да инсталира специално мобилно приложение, което предупреждава за въздушни атаки. Има карта, на която рисковите райони се отбелязват в червено", сподели той.

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По думите му ударите били много силни. "Взривовете бяха изключително интензивни. Стъклата трепереха, а алармите на автомобилите се включваха непрекъснато. Наистина е тягостна атмосферата. Но бях учуден, че хората го приемат почти напълно нормално. За съжаление, хората свикват", заяви той.

Той разказа, че на влизане в Украйна - по целия път, има контролно-пропускателни пунктове. Най-вече се проверява за дезертьори и за мъже, които подлежат на мобилизация. "Много тежко е и в малките населени места. По площадите са поставени портретите на всички загинали мъже от съответното село или градче. Това е буквално море от снимки и знамена. Атмосферата е много тягостна. Аз лично вече осъзнавам, че това е форма на терор над гражданското население", разказа Керемедчиев.

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Журналистът и арабист Нина Спасовa също изрази мнение, че "това е много тежък психотерор над хората в Украйна". "От една страна са жертвите и разрушенията, но от друга - този постоянен психологически натиск върху хората е абсолютно непростим. Все пак има и една добра новина. На 15-и юни започват преговорите на Украйна за членство в ЕС. Въпреки всичко Украйна успява да продължи по своя европейски път. Това беше една от основните цели на президента Зеленски и на украинското ръководство - да започнат реални преговори за присъединяване към Европейския съюз", подчерта тя.

И допълни:"Киев започва преговори въпреки войната. За разлика от други държави, които от години са в този процес. Например Северна Македония започна преговори преди повече от 20 години, но напредъкът остава ограничен. А украинците, въпреки войната, вече официално отварят първата преговорна глава за членство".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова