Вицепрезидентът Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание във връзка с предстоящото обновяване на състава на Централната избирателна комисия. Причината е изтичането на мандата на настоящите членове на комисията, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С указ президентът вече утвърди правилата за провеждане на публичните консултации и процедурата по назначаване на новия състав на ЦИК.

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„Всеки от вас съзнава колко са важни тези консултации и гледните ви точки. Днес тук са поканени ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, не на парламентарните групи. ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси - комисията организира провеждането на всички избори и референдуми. Тя трябва да гарантира, че изборите са честни и прозрачни и отразяват волята на избирателите. От изключителна важност е доверието на хората и авторитетът на ЦИК, а то започва от днешните консултации. Днешната процедура в никакъв случай не е формалност“, каза в уводното си слово президентът.

Миналата седмица от президентската институция припомниха, че Изборният кодекс ясно регламентира начина, по който се разпределят местата в комисията. Разпределението се извършва според парламентарното представителство на партиите и коалициите въз основа на резултатите от последните парламентарни избори.

Съгласно закона Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар. Кандидатурите за тези позиции се издигат от парламентарно представените партии и коалиции.

Изборният кодекс предвижда още председателят, заместник-председателите и секретарят на комисията да не могат да бъдат предложени от една и съща политическа сила.

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При определянето на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се прилага т.нар. метод на най-големия остатък. Ако две формации имат равни остатъци, незаетите места се разпределят, като предимство получава по-малката парламентарно представена партия или коалиция.

Законът изрично забранява една политическа сила да има мнозинство в комисията. След приключване на консултациите новият състав на Централната избирателна комисия ще бъде назначен с президентски указ.

Редактор: Цветина Петкова