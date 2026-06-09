Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование. Вчера от синдиката към КТ „Подкрепа” излязоха с позиция, че напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира и дори да отложи старта на учебната година. В ефира на NOVA NEWS темата коментира председателят на синдикат „Образование” Юлиян Петров. Той се опасява, че тази година средствата за образование ще бъдат по-малко в сравнение с миналата.

„Имахме желание за среща с финансовия министър, все още нямаме такава покана. Нека да видим тази година от българския бюджет колко пари ще има за образование и всъщност дали те ще се приближат към тези 5%, които са препоръчителни и средни в Европа. Ако тези средства бъдат осигурени, ще има за издръжка, за иновации, за физическа среда и за заплащане. В крайна сметка обаче се съмнявам, че необходимите средства ще бъдат осигурени”, коментира Петров.

Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование

По думите му, над 92% от работещите учители и служители в системата на образованието смятат, че техният труд не е оценен. „Над 90% са готови да протестират. Дори за ефективна стачка процентът е 71. Немалко от колегите поддържат варианта и за незапочване на учебната година”, заяви той.

Председателят на синдикат „Образование” изрази надежда, че все пак ще бъде постигнат диалог с управляващите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова