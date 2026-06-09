Папа Лъв XIV пристигна днес в Барселона - втората спирка от едноседмичното му посещение в Испания, по време на което той предупреди, че ескалиращите конфликти са тласнали света в дълбока криза, съобщи „Ройтерс”.

Светият отец лично поздрави капитаните и членовете на екипажа, като им даде благословията си и се присъедини към пилотите в пилотската кабина на полета до Барселона, съпровождан от изтребители.

Папата, който напоследък заема по-решителна позиция спрямо посоката, в която се движи световното лидерство, заяви вчера пред испанския парламент, че „моралното величие” на всяка страна зависи от начина, по който тя се отнася към мигрантите и други уязвими групи от населението, отбелязва агенцията.

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Както и в Мадрид, Лъв XIV беше посрещнат от големи тълпи при пристигането си в катедралата от XIV век в Барселона, за да председателства обедната молитва, където произнесе няколко думи на каталунски в началото на проповедта си, преди да премине на испански.

В прощална реч преди да напусне Мадрид, първият американски папа призова католиците в града да бъдат безкористни и да помагат на тези, които се нуждаят.

„В един свят, който постоянно е под влиянието на логиката на собствения интерес и печалбата... е важно да мислим и да живеем съгласно една по-автентична менталност”, каза той.

Днес Лъв XIV трябва също така да се срещне с лидера на североизточния регион Каталония и да проведе молитвено бдение с младите хора на Олимпийския стадион „Луис Компанис”. Върхът на посещението на папата в Барселона ще бъде утре, когато ще посети абатство в Монсерат и ще открие най-новата кула на „Саграда Фамилия” - модернистичната базилика, която се превърна в най-високата църква в света.

Посещението в базиликата е отдаване на почит към наследството на нейния архитект Антони Гауди, чиито проекти бяха осмивани през живота му, но днес са високо ценени. Той беше ревностен католик, починал на 10 юни 1926 г., и в момента е на път да бъде обявен за светец, посочва „Ройтерс”.

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Папата, който в понеделник се срещна с шестима жертви на сексуално насилие от страна на членове на испанското духовенство, беше критикуван от някои оцелели от насилие заради плановете си да посети абатството в Монсерат. То беше включено в доклад от 2023 г. на испанския омбудсман по правата на човека, в който се оценява, че стотици хиляди жертви са били малтретирани от испанското духовенство в продължение на десетилетия. През 2019 г. абатът на Монсерат публично се извини на жертвите на сексуално насилие в училището на абатството.

Посещението на Лъв XIV в Испания ще завърши в петък на Канарските острови, където папата ще се срещне с около 1000 мигранти, които са прекосили опасните води на Атлантическия океан с малки надуваеми лодки, за да стигнат до Европа.

Редактор: Ивета Костадинова