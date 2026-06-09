Схемата е дадена на прокуратурата

Аванси за милиони с фалшиви банкови гаранции са раздадени от министерството на отбраната. Това съобщи военният министър Димитър Стоянов. Той отчете наследеното от предишното управление.

Военното министерство е дало над 16 милиона лева в аванс с неистински банкови гаранции. Договорите са сключвани след 2023-та година. „Благодарение на предното правителство, които са констатирали тези проблеми, документите са предадени на ДАНС и на военна прокуратура. Има един договор, който е за 10 милиона лева авансово платени на 100 процента, по който няма банкова гаранция реална”, каза Димитър Стоянов.

Пред NOVA бившият министър на отбраната Атанас Запрянов обясни, че е дал договорите на прокуратурата през декември. По думите му те са 5, подписвани както от него, така и от Тодор Тагарев и настоящият военен министър Димитър Стоянов. От министерството отчетоха още и забавяне на ключови за модернизацията на армията доставки като бойните машини „Страйкър” и вторите 8 изтребителя F-16. „Очаква доставка в края на 2028 година, началото на 2029, а не както е предвидено по договор – 2027 година. Тиражираните новини, че това забавяне е в резултат на невъзможностите на МО да плати поетите ангажименти, не е вярно. Причината е забавяне на производствената линия”, заяви Стоянов.

Димитър Стоянов: Не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение за Украйна

Той обясни, че в момента на летището в София има 10 американски самолета. До кога летателната техника ще остане в България ще реши Министерския съвет. „4 самолета отпътуваха, но това са временно напуснали. Причината е по моя молба, за да може да се осигури достатъчно пространство за бъдещо мероприятие на президентската институция, когато ще дойдат държавни делегации”, каза военният министър.

Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна. Предвижда се да се оптимизира работата на администрацията в армията, като министъра увери – няма да има съкращения на военнослужещи. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, допълни Стоянов.

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