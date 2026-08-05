Снимка, илюстративна: iStock
-
За болката и способността да надскочиш себе си: Говори ултрамаратонецът, пробягал билото на Стара планина
-
Сърфисти на четири лапи: Кучета демонстрираха спортни умения на плаж в Калифорния
-
В търсене на прохлада: Бебе слонче си взе студен душ в австрийски зоопарк (ВИДЕО)
-
Археолози възобновиха реставрацията на древен римски град в Либия
-
Малко босненско село се върна във времето на Древен Рим
-
Как се приготвя класически овчарски пай по английски
Пускането на тигрицата Умит е началото на мащабен проект в региона
След десетилетия отсъствие тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия.
Каспийският тигър, който някога е обитавал района, измира през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия.
Тризнаци сибирски тигърчета с дебют в зоопарка в Любляна (ВИДЕО)
Умит е първата от общо четири тигри, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени и останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Възстановяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни