Снимка: БГНЕС
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Към 12:00 часа тя е 2,5%
Кърджали се нарежда на дъното на класацията по избирателна активност. Към 12:00 часа тя е 2,5%. В областта изборният ден започна спокойно. Над 270 000 жители имат право на глас. Секциите са 546. В над 350 от тях се гласува само с машина, а в почти 200 - единствено на хартия.
Избирателните секции са празни. До момента няма данни за нарушения.
Най-ниска е избирателната активност в град Джебел. В село Припек, което е едно от най-големите населени места в община Джебел, в секцията към обяд бяха гласували едва 43 души от 677 имащи право на глас.
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