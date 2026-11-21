Четирима души са задържани, а по случая са образувани две досъдебни производства след разследването на NOVA за злоупотреби при регистрацията на автомобили в КАТ – Видин.

В рубриката „По следите“ Вероника Димитрова показа как срещу символични суми на името на социално слаби хора от Видинско се регистрират десетки автомобили. Колите се управляват от румънци в чужбина, а глобите и данъците остават за сметка на хората, които фигурират като собственици по документи.

След разследването полицията активизирала работата по две проверки, започнали през август. Те са за използване на фалшиви договори и фактури при регистрацията на автомобили.

В КАТ – Видин се въвеждат и допълнителни мерки срещу фиктивните прехвърляния на автомобили и злоупотребите с лични данни.