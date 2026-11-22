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От загубата на всички семейни спестявания след смъртта на бизнес партньор до осемчасова операция на шийните прешлени – бившата балерина или Галя от „Сатен“ разказва в „Храмът на историите“ за цената на перфекционизма и изпитанията извън светлините на прожекторите.
Вместо поредната порция телевизионна носталгия, разговорът на Мариян Станков – Мон Дьо с Галина Манова в YouTube канала „Храмът на историите“ се превръща в дисекция на това какво се случва, когато човек строи живота си върху пълен контрол и безкрайна амбиция – докато здравето, финансите и илюзиите не рухнат едновременно.
Повратната точка за Манова настъпва, когато собственото ѝ тяло отказва да следва темпото ѝ. След години на сценични травми и два собствени бизнеса тя стига до момент, в който не може да вдигне дори чаша с вода, а лекарите сравняват гръбнака ѝ с този на 70-годишен човек. Следва осемчасова операция на шийните прешлени и тежко усложнение, което я оставя две седмици без обезболяващи – период, който тя описва като най-мъчителния в живота си, но и като най-точния филтър за хората около нея.
Паралелно със здравословната криза семейството ѝ преживява и пълен финансов срив. След внезапната смърт на техен бизнес партньор Галина и съпругът ѝ Смилен губят всичките си спестявания и се сблъскват с гнева на десетки потърпевши.
Най-тежката лична битка обаче остава опитът ѝ да има второ дете след раждането на дъщеря си Карина. Манова преминава през две извънматочни бременности, при една от които лекарите я спасяват на косъм от смъртта, а последвалите инвитро процедури я довеждат до тежък хиперстимулационен синдром и решението да спре.
Едва на финала на разговора лентата се връща към началото на века – годините в „Шоуто на Слави“ и балет „Сатен“. Манова описва Слави Трифонов без крайности – като взискателен ръководител, от когото едновременно се е страхувала и на когото се е възхищавала, и който ѝ оказва решаваща подкрепа в критичен личен момент дни след напускането ѝ.
Цялото интервю на Мон Дьо с Галина Манова можете да гледате в YouTube канала „Храмът на историите“.