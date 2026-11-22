В новия епизод на рубриката „Непознатите земи” екипът на NOVA и учените от Explorers Club Bulgaria ни отвеждат в Мароко – земя на контрасти, където пустинята оживява като снимачна площадка на Холивуд, каньоните пазят спомени от милиони години, а вековните традиции ухаят на рози.

Пътешествието започва на 10 000 километра от Холивуд и само на пет километра западно от мароканския град Уарзазат – в прочутото филмово студио „Атлас”. Повече от четири десетилетия то превръща пустинния пейзаж и арабските мотиви в сцена за десетки световни кинохитове, а внушителните му декори се разстилат чак до пустинните брегове на страната.

Водач на екипа из света на киното е Амир, чиято роля не се изчерпва само с разказите на екскурзовод – той самият е бил част от снимките на хитовата поредица „Игра на тронове” в масовка от над 200 войници. Заедно с него оживяват сцени от емблематични ленти. В декора на храма в Луксор са заснети продукции като „Мумията”, „Клеопатра”, „Тутанкамон”, „Моисей” и сериалът „Титаните”. В залата на Клеопатра посетителите могат да се докоснат до трона ѝ, а наоколо се разкриват още столът на Моника Белучи от комедията „Астерикс и Обеликс” и мумията на Имхотеп от едноименния филм на Стивън Сомърс.

Внушителните пространства на „Атлас” пазят и следи от филма „Вавилон” – включително мястото, на което героинята на Кейт Бланшет е простреляна в автобуса. Сред декорите стои и библейският Ноев ковчег – лодката от филма „Ной” с Ръсел Кроу от 2014 г., а близката крепост е послужила за снимките на „Небесно царство”, „Игра на тронове” и „Гладиатор 2”.

Тук оживяват и приказките от „1001 нощ” и сцената на „Али Баба и 40-те разбойници”, както и древните пазари на роби, заснети в „Гладиатор” с Ръсел Кроу, „Кралицата на пустинята” с Никол Кидман, „Принцът на Персия” и „Исус от Назарет”. Оттам пътят минава и край къщата на Бен Хур, откъдето започва историята на героя от едноименната класика за Римската империя и надпреварите с колесници.

От африканския Холивуд пътешествието продължава дълбоко в южната част на Мароко, в подножието на Високия Атлас, към скалната перла на страната – долината Дадес. Местният водач Омар посреща екипа сред драматичен природен контраст: от едната страна се издигат сухи склонове, оголени скали и червеникави планини, а от другата се простират зелени градини, ниви и дървета покрай реката. Вятърът и сезонните потоци постепенно са оформили причудливи скални образувания и т.нар. корнизи, от които се откриват впечатляващи панорамни гледки. В най-зрелищната част – ждрелото Дадес – реката е прорязала планината, а пътят се изкачва по стръмните склонове чрез поредица от остри завои.

Следващата спирка е каньонът Тодра, където варовиковите стени се извисяват на 400 до 500 метра – едни от най-високите в цяла Африка. В подножието им преминава река Тодра, а в най-тесните участъци небето се свива до тънка ивица. Мястото привлича любители на катеренето и алпинизма, за които е изградена и специална „Виа Ферата” – железен път по скалите.

На една от спирките по маршрута, в магазин за фосили, наподобяващ малък музей, рафтовете разкриват живот отпреди десетки и стотици милиони години. Сред най-разпознаваемите находки са амонитите – изчезнали морски животни със спираловидни черупки с размери от монета до внушителни екземпляри. Добивът им днес се случва именно в пустинята, тъй като преди милиони години на мястото на днешно Мароко е имало морски басейни. След смъртта на организмите останките им са се вкаменили, а последвалата ерозия е разкрила находищата.

Сред суровите пейзажи на Мароко се крие и едно ароматно съкровище, добре познато и в България. На 4000 километра от нашата страна производството на Роза Дамасцена също има дълбоки корени. Всяка пролет розовите листенца се берат на ръка, а Захра от местен женски кооператив показва традиционната парна дестилация. Водата в дестилационния съд се загрява до пара, преминава през свежите листенца и извлича ароматните съединения. След охлаждане със студена вода сместа отново се втечнява и се разделя на две части – ценно етерично розово масло и ароматна розова вода, използвана в козметиката, парфюмерията и кулинарията.

От магията на киното до величието на природата и аромата на вековните традиции – Мароко оставя пътешествениците със спомени, които остават дълго след края на пътя.

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