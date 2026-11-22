500 вина, 71 изложители и рекорден брой участници превърнаха Стария град на Пловдив в истинско винено приключение. За осемнадесета поредна година фестивалът „Дефиле на младото вино“ събира производители и любители на българското вино сред красивите възрожденски къщи. Дегустациите са разположени на 18 исторически места.

„Българският любител на вино традиционно предпочита червеното. В цял свят обаче хората избират бялото и пенливите вина”, посочи винопроизводителят Кирил Николов.

Той разграничи новите от старите вина. „Младо вино се приема за такова от 2026 г. Ако за бели вина, това не е технологичен проблем, за червените е по-голямо предизвикателство да бъдат направени така, че да са подходящи за пиене към днешна дата”, обясни Николов.

Винопроизводителят каза, че у нас тази година реколтата е била много добра. „За съжаление, добрият добив на лозята ни изненада, поради което остана голямо количество непродадено грозде”, каза той.

Кирил Николов изрази увереност, че интересът към българските вина ще става все по-голям.

Повече гледайте във видеото.