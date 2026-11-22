Опасната фуга на Южната дъга на столичния Околовръстен път вече е ремонтирана. Това се случи след репортаж на NOVA, в който зрители сигнализираха за лошото състояние на съоръжението на моста над бул. „Симеоновско шосе“.

Припомняме, че фугата беше дълбока над 50 сантиметра и широка повече от 20 сантиметра. Около нея имаше множество автомобилни части, включително тасове от гуми, а в близост – шахта без капак. Тогава пътният експерт инж. Ясен Ишев определи състоянието на съоръжението като аварийно и предупреди за висок риск от тежка катастрофа.

Снимка: БГНЕС

От Столичната община обясниха, че участъкът се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура“. По данни на общината тя настоява за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като е изпратила ново официално писмо до агенцията на 9 октомври 2026 г.