Кино в Нидерландия проведе необичаен експеримент с хипноза. Целта е зрителите да забравят сюжета на любим филм и да го преживеят сякаш за първи път. В инициативата се включиха 30 души. Те преминаха през специални сеанси, преди отново да гледат заглавия като „Интерстелар“ и „Матрицата“.

Преди прожекцията доброволците преминават през индивидуални онлайн срещи с хипнотерапевт, а след това и през обща сесия в кинозалата в Хага. Участниците са избирали филм от списък със заглавия като „Интерстелар“, „Матрицата“, „Ла Ла Ленд“ и „Седем“.

За част от зрителите опитът се оказва успешен. Те споделят, че са се потопили в историята, музиката и емоцията на филма, като за първи път.



"Имаше няколко сцени, които успях да си спомня. Но за по-голямата част от филма нямах абсолютно никаква представа. Спомних си го отново, след като го изгледах, но по време на него, спомените ми просто бяха изчезнали, сякаш ги нямаше", сподели един от участниците в експеримента.



При други обаче не се е получил желания ефект.



"Мисля, че са нужни повече време и подготовка, за да може човек наистина да го забрави и да го гледа, сякаш за първи път. За съжаление, това при мен не се получи", сподели друг зрител.



Дори без пълен успех на хипнозата, участниците определят преживяването като забавно. А експериментът оставя отворен въпроса - можем ли наистина да върнем усещането от първото гледане на любимите ни филми?