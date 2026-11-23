15 души са ранени, след като пациент запалил леглото си в берлинска болница. Полицията разследва случая като вероятен умишлен палеж, предаде БТА.

Инцидентът е станал в стая на първия етаж на здравното заведение в източния район Лихтенберг. Пристигналите на мястото пожарникари успели да потушат пламъците, но димът се разпространил и в други крила на сградата. Това наложило частична евакуация.

13 души са получили леки наранявания. Медицинска сестра и предполагаемият подпалвач са били обгазени. Сестрата е изписана след амбулаторно лечение, а пациентът остава в болницата.