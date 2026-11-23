Пазарът преосмисля високите оценки на компаниите, но можем да се окажем с по-дълбок проблем, ако се окаже, че NVIDIA е изнасяла чипове за Китай, наред с бъдещето увеличение на лихвите от Федералния резерв. Никой не може да каже дали идва рецесия. Това заяви в предаването „РеВизия” по NOVA NEWS финансовият анализатор Павел Бандилов, който коментира сривът на американския фондов пазар от 20 ноември. Само преди дни капиталовият пазар изтри трилиони долари, удари пенсионните фондове и големите индекси и създаде опасения, че евентуален по-дълбок срив ще доведе до рецесия в САЩ, която може да се разпространи из света.

В началото – очакван ли беше колапсът?

„Аз не очаквах корекция с такава сила, но няколко действия съвпаднаха като тайминг и засилиха процеса. Проблемите на Nvidia, които станаха като сериал, стигнал до шпионски скандал, победата на демократите, която беше супер силен спусък, и, разбира се, високите оценки и очакването Фед да вдигне лихвите. Всичко това създаде напрежение, а върхът на кулминацията, това, което очерта цялата картина, беше втората борсова сесия на Anthropic, чиито акции паднаха много бързо.“

В същото време през миналата седмица се състоя и най-голямото първично публично предлагане в историята – това на компанията зад Claude – Anthropic. Само ден след това обаче акциите потънаха.

„По-скоро Anthropic беше показателят, индикаторът на картината, а тя е недоверие. В последната година постоянно се говори за балон в ИИ, висока концентрация и този страх намери отражение. Посоката на пазара беше показана именно от втората борсова сесия на Anthropic.“

Все пак големият срив тръгна от проблемите на изпълнителния директор на Nvidia и последвалите разследвания на връзките с Китай. Можеше ли да видим подобен срив без тази компания?

„Може би не с такъв магнитуд. Ролята на Nvidia е жизненоважна за финансирането на всички в сектора и ако тя не беше създала проблем, нямаше да имаме такъв спад. Nasdaq мина 20% надолу, което вече се нарича мечи пазар, не е просто корекция. Завърши на 19,4%, ако това е някакво успокоение.“

Големият проблем днес е, че в системата има прекалено много дълг. Може ли това да се окаже камъкът, който да обърне колата?

„И това означава донякъде, съгласен съм, но има и по-широка и по-вярна констатация. Пазарът вече не продава растеж. Продава сигурност и скука. Новото секси е скучното и това е нормално, когато има страхове. Златото и крипто – това е освобождаване от риск и се насочва там, където е сигурно. Имаме и много силен долар, така че кешът в долари винаги е добра позиция.“

И накрая прогнозата на експерта – идва ли глобална рецесия?

„Всичко зависи от срещата на Федералния резерв на 12 декември. Ще видим увеличение на лихвите, но важна е реториката на членовете след заседанието – какво ще сигнализират. Второто е докъде ще се развие скандалът с Nvidia по отношение на продажбите за Китай. Ако не видим нещо ново, можем да очакваме добро развитие. При такива ситуации имаме два варианта – или рязко подобряване, или мечи пазар, който трае месеци.“

Цялото предаване гледайте във видеото.