Шок и паника на летището в Сиатъл, след като имиграционни агенти арестуваха баща и дъщеря пред очите на десетки пътници. Двамата отивали на семейно тържество в Калифорния, когато били задържани от служители в цивилни дрехи.

Според очевидци агентите не се представили и първоначално всички помислили, че става дума за отвличане. По информация на властите арестите са извършени, тъй като двамата мексиканци останали в САЩ след изтичане на визите им. Адвокатът им обаче заяви, че са в процедура за узаконяване на престоя си.

Кадрите от ареста предизвикаха протести и остри критики срещу имиграционните власти.