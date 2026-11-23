-
Демократ печели сенатското място на Аляска и увеличи мнозинството на партията си
-
Срив в секретната комуникационна мрежа на американското разузнаване
-
Илон Мъск влиза в битка с големите мобилни оператори чрез Starlink
-
Смущенията във въздушния трафик на САЩ продължават
-
Тръмп ще се срещне с Путин и Си Дзинпин следващата седмица
-
САЩ отвориха отново въздушното си пространство
Шок и паника на летището в Сиатъл, след като имиграционни агенти арестуваха баща и дъщеря пред очите на десетки пътници. Двамата отивали на семейно тържество в Калифорния, когато били задържани от служители в цивилни дрехи.
Според очевидци агентите не се представили и първоначално всички помислили, че става дума за отвличане. По информация на властите арестите са извършени, тъй като двамата мексиканци останали в САЩ след изтичане на визите им. Адвокатът им обаче заяви, че са в процедура за узаконяване на престоя си.
Кадрите от ареста предизвикаха протести и остри критики срещу имиграционните власти.
Редактор: Никола Тунев