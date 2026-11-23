Цистерна е самокатастрофирала на пътя Стара Загора - Казанлък. Пострадали няма. По първоначални данни от резервоара тече нафта, а цистерната превозва азотна киселина. Има лек теч и на сода каустик.

Движението в района на местопроизшествието е спряно. На място има полицейски екип.

Организиран е обходен път през Борилово-Пряпорец-Стара Загора.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Снимка: Георги Манев, NOVA