Снимка: Георги Манев, NOVA
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Цистерна е самокатастрофирала на пътя Стара Загора - Казанлък. Пострадали няма. По първоначални данни от резервоара тече нафта, а цистерната превозва азотна киселина. Има лек теч и на сода каустик.
Движението в района на местопроизшествието е спряно. На място има полицейски екип.
Организиран е обходен път през Борилово-Пряпорец-Стара Загора.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Снимка: Георги Манев, NOVA