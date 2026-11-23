Партията на настоящия израелски премиер Бенямин Нетаняху и тази на съперника му Гади Айзенкот, натоварен да състави следващото израелско правителство, ще направят нов опит за съставяне на коалиция ден след завършили без успех разговори. Очаква се двете делегации да се срещнат тази вечер за трети кръг преговори.

Снощи представители на партията водиха „задълбочени дискусии“ в продължение на близо четири часа с колегите си от центристката партия „Яшар“ по редица въпроси, се казва в лаконично изявление, разпространено след срещата.

До 6 декември Айзенкот трябва да състави правителство, като този срок може да бъде удължен с още 14 дни. На парламентарните избори в края на октомври обаче нито един от политическите лагери не успя да спечели абсолютно мнозинство, което прави сформирането на кабинет трудна задача.

Разполагайки само с 48 от общо 120 места в парламента, бившият началник на генералния щаб на израелската армия е принуден да търси подкрепата на други политически сили, но в собствения му блок няма единство за стратегията – дали да се обедини с ултраортодоксалните партии, да се сближи с арабските политически формации или да състави правителство на националното единство с партия „Ликуд“.

Последният вариант, за който активно се застъпва Нетаняху, би могъл да се основава на редуване на премиерския пост на двамата политици – модел, който вече е прилаган в Израел. Това би дало възможност на досегашния премиер да запази известна политическа свобода на действие, докато е обект на съдебно преследване за корупция. Освен това така той би могъл да продължи да се противопоставя на създаването на независима анкетна комисия, която да разследва пропуските в сигурността преди нападението, извършено от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Гади Айзенкот обаче е против такова решение. Според местни медии той предпочита да състави правителство на националното единство, което да ръководи без подялба на властта. В такъв случай той би бил готов да приеме в управлението „Ликуд“, както и формациите в досегашната управляваща коалиция с изключение на крайнодясната партия на скандалния Итамар Бен-Гвир.

В петък Айзенкот предупреди, че ако преговорите не постигнат напредък, той ще състави „правителство на националното спасение“ на малцинството, което впоследствие ще се опита да разшири.