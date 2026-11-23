Предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващия седемгодишен бюджет на ЕС е „в правилната посока“, коментира днес българският вицепремиер Атанас Пеканов. Ще продължим да настояваме нашите интереси да бъдат взети под внимание, каза той пред журналисти в Брюксел след заседание на Съвета на ЕС.

По думите му нашата страна вероятно ще получи по-малко в сравнение с последния многогодишен бюджет, но настоява за запазване на ролята на средствата за сближаване. Държим централната роля на кохезионната и земеделската политика да се запази в следващия бюджет, имаше предложения за намаляване, които за нас не са приемливи, добави вицепремиерът.

Съгласяваме се, че Европа трябва да дава пари и за новите си приоритети - енергетика, конкурентоспособност. Търсим начин да се намери консенсус през тази година, така че крайната сметка да излиза и за нас. Много важно е новият бюджет да не бъде финансиран с регресивни данъци, посочи Пеканов. Такъв е приходите от търговията с емисии вместо в държавния, да отиват в Европейския, което за България е неприемливо. Той изрази подкрепа за предложението на Коща за въвеждане на данък върху дигиталните концерни.

За предложението за увеличаване на акциза върху тютюна Пеканов каза, че тук има предложение за намаляване на парите, които ще бъдат изплащани към европейския бюджет.

По повод предложението на Европейската комисия за осигуряване на нов заем от 45 милиарда евро за Украйна вицепремиерът посочи, че България няма да блокира европейските решения, но може да се включи само там, където става въпрос за хуманитарна помощ, за инвестиции, които достигат до населението, особено там, където има хора от български произход. По неговите думи нашата страна няма да се присъедини към частта, свързана с украинската отбрана и въоръжаване.

В отговор на въпрос за чуждестранните инвестиции Пеканов заяви, че не трябва да се ограничават възможностите за привличането им в България. Отворени сме към инвеститори от Китай, САЩ, Великобритания, Европа, Швейцария. България трябва да отваря индустриалното си производство към най-добрите и най-големите, допълни той.

В навечерието на очакваната нова икономическа оценка на ЕК във връзка с процедурата по прекомерен дефицит Пеканов посочи, че разговорите с Комисията са били много интензивни през последните месеци. ЕК иска, ако може, още тази година да имаме дефицит под 3% от БВП, поясни той. +Националните правителства отговарят пред своите гласоподаватели и затова сме решили да запазим доходна и социална политика", каза вицепремиерът.

Той посочи, че девет държави от ЕС са в процедура по прекомерен дефицит и досега в нито един случай не са били налагани глоби.