„Подготовката за зимното почистване на София започнала още през октомври. Проверени са готовността на почистващите фирми и наличната техника, а при снеговалеж в града ще действат 50 предварително определени стоянки, от които машините да могат по-бързо да започнат работа". Това заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

Снимка: Столичната община

„Проверихме повече от 400 автомобила и специализирана техника, от които 170 са снегорини“, съобщи директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов. По думите му са осигурени и над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на заледени и замръзнали участъци, както и над 5 тона пясък за пътищата към Витоша.

На разположение на общината са общо 339 специализирани машини, оборудвани с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, които позволяват работата на фирмите да се проследява в реално време.

Неделков обясни, че приоритетно ще се почистват улиците, по които се движи масовият градски транспорт. Следват междуградските пътища от общинската пътна мрежа, а след това и вътрешнокварталните улици.

Снимка: Столичната община

„Най-трудни за обработка са участъците в районите с планински релеф – като Банкя, Овча купел и Панчарево. Очакванията са първите снеговалежи да бъдат именно там", добави Неделков.

От Столичния инспекторат предупреждават, че при неизпълнение на задълженията санкциите за почистващите фирми ще бъдат максимални. В новите договори глобите са значително увеличени. Ако досега за непочистена спирка санкцията е била 500 лева, вече тя е 1500 евро. Глобата за непочистен сняг около дърво е 700 евро.