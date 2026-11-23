Войната в Украйна вече е в Черно море, създава рискове и заплахи за националната сигурност, за гражданите, за икономиката на България и на страните в региона, както и за продоволствената сигурност извън Европа. Необходимо е колективно усилие както в рамките на Европейския съюз, така и в НАТО за навременни и ефективни мерки. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, съобщават от пресцентъра на Президентството. Той е на посещение у нас по покана на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който участва в разговора на „Дондуков“ 2.

Държавният глава подчерта предприетите мерки и предложенията от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност в национален, регионален и европейски план, както и по отношение на северноатлантическите ни партньори. Зачестилите атаки с дронове в Черно море и сигурността на търговското корабоплаване са разисквани на Срещата на върха на Европейския съюз, както и в съюзнически формати и в двустранни партньорства. Като пример за укрепване на сигурността по Източния фланг на НАТО президентът открои възможностите за надграждане на мерките за засилена бдителност на операцията „Източен страж“. Йотова постави въпроса за необходимостта от мораториум върху бойните действия в Черно море.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Президентът подчерта българската позиция, че са необходими усилия за мирни преговори за Украйна. По думите й траен и справедлив мир може да бъде постигнат само с участието на Украйна и на Европейския съюз в преговорите.

Държавният глава постави и темата за изграждането на отбранителните способности на Европейския съюз, като посочи необходимостта от координация между държавите членки в отбранителната индустрия. Тя подчерта и необходимостта от по-тясна координация между ЕС и НАТО за засилване сигурността на Алианса.

Стратегическото партньорство между България и САЩ също беше тема на разговора. Президентът Илияна Йотова отбеляза перспективите за надграждане на партньорството в сферата на инфраструктурата, високите технологии, изкуствения интелект, енергетиката, в които страната ни има огромен потенциал. Тя подчерта ключовата роля на България, с която следващите години ще бъдат свързани инфраструктурни, енергийни и дигитални коридори.