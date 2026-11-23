Закриха затвора в Бобов дол поради силно амортизираната сграда и нецелесъобразността на бъдещи инвестиции. Лишените от свобода ще бъдат преместени в затворническия комплекс в село Самораново.

Министерството на правосъдието изпълни успешно мярката, заложена в управленската програма на правителството в раздел „Правосъдие”. Считано от 20 ноември 2026 г., затворът в Бобов дол е официално закрит. Окончателното преместване на лишените от свобода и служителите в Самораново трябва да приключи до средата на декември.

Снимка: Министерство на правосъдието

Създадена е необходимата организация и координация между администрациите на двата затвора и местните структури на Главна дирекция „Охрана“ и МВР. Очакванията са приблизително 200 лишени от свобода поетапно да бъдат преместени в Самораново. Със закриването се постигат оптимизиране на разходите и администрацията на ГДИН и изпълнение на международни ангажименти, поети от държавата.

Снимка: Министерство на правосъдието

Новият затворнически комплекс у нас бе построен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Сред изискванията бе въвеждането на така наречената динамична сигурност в затворите. Тя представлява съвременен метод за управление на местата за лишаване от свобода, в който наред с физическата и организационната сигурност. Основна роля се поставя на човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и затворниците.

Снимка: Министерство на правосъдието

В затворническия комплекс в Самораново са изградени затвор с капацитет за настаняване на 400 лишени от свобода, административна сграда, модерен учебен център за обучение и повишаване квалификацията на служителите на ГДИН. Той включва още преходно отделение, училище, промишлени цехове, игрище, параклис. Предвиден е и социален център, насочен към подкрепа на процесите на социална адаптация и устойчива реинтеграция.