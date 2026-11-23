Десетки граждани сигнализираха за опасното състояние на фугата на мост над бул. „Симеоновско шосе“ на столичния Околовръстен път. След частичния ремонт на участъка от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) опасността за шофьорите все още остава, предупреждава инженерът по пътно строителство Ясен Ишев.

При извършените ремонтни дейности дупките са запълнени, но част от елементите на фугата продължават да се движат при преминаването на автомобилите. Според Ишев решението е временно и е трябвало да бъде приложено още след първия репортаж за проблема преди около 20 дни.

„Това според мен трябваше да се направи още веднага след първия репортаж, който се направи за моста. Решението е временно“, коментира председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорта инж. Ясен Ишев.

От АПИ уточняват, че асфалтирането представлява авариен ремонт, който цели да обезопаси участъка от към най-сериозните рискове - стърчащи болтове и дупки. Предстои да бъде възстановена фугата във вида й, в който обектът е бил предаден. Предстои поставяне на нова дилатационна фуга. Очаква се доставката на елементите за фугата и края на ремонта да станат в най-кратки срокове.

Междувременно в социалните мрежи се разпространи снимка, генерирана с изкуствен интелект, която показва как би трябвало да изглежда ремонтираният участък. Кадърът попадна и в новинарски емисии. Най-вероятно изображението е направено от един от служителите на строителната фирма. По-късно от АПИ уточниха, че фугата не изглежда така, но имали намерения да заприлича. След като бъде ремонтирана отново.

Според инженер Ясен Ишев обаче участъкът продължава да крие опасност. Той посочва, че елементите на фугата не са здраво свързани и се разместват при преминаването на автомобилите. По думите му скоро и останалите части могат да се разлетят. По пътя вече са забелязани най-малко 12-13 тасa от автомобили, както и части от брони и ауспуси.

Ишев предлага до извършването на цялостния ремонт ограничението на скоростта в участъка да бъде намалено с 20 км/ч, а шофьорите да бъдат предупредени с пътни знаци да преминават с повишено внимание.

Инженерът обръща внимание и на запушените отводнители, заради които водата се задържа върху пътното съоръжение. Тя не трябва да попада във фугата, тъй като достига до лагерите на съоръжението. Ишев предупреждава, че при замръзване конструкцията може да бъде допълнително повредена.