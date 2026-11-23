Българският зъболекарски съюз настоява за допълнителни 46 милиона евро в бюджета на Здравната каса за 2027 г. Причината е, че в план-сметката не са предвидени средства за въвеждането на четвърта дентална дейност за възрастните пациенти – пломба или вадене на зъб.

От съсловната организация предупреждават, че без допълнително финансиране новата дейност няма да може да бъде предоставяна безплатно на пациентите.

„Очакваме между първо и второ четене да се предприемат действия, за да не бъдат лишени пациентите от четвъртата дейност. Това ще бъде шамар към денталната медицина“, заяви председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов.

Зам.-председателят на съюза д-р Трифон Антонов също предупреди за последствията при липса на промяна в бюджета. „Ако няма промяна, от 1 август 2027 г. дентална помощ няма да има в Република България“, заяви той.