Два пътни инцидента с тежкотоварни автомобили станаха в рамките само на няколко часа в района на великотърновското село Самоводене. И при двата случая няма пострадали хора, а движението в участъка се осъществява нормално.

Камион излязъл от пътното платно и попаднал в канавката край Самоводене. Машината не пречи на преминаването и не създава трудности за трафика. Като основен фактор за случилото се се посочва мократа и хлъзгава пътна настилка.

По-рано между селата Самоводене и Поликраище друг тежкотоварен автомобил навлезе в насрещната лента и препречи пътя. Въпреки рисковата ситуация и там не се стигна до травми сред участниците в движението, а трафикът преминава безпроблемно.

Пътните настилки в района на Велико Търново са мокри и хлъзгави, поради което водачите се призовават да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.