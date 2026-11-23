Най-малко два автобуса на гръцката полиция, паркирани в полицейски комплекс в източната част на Атина, се запалиха днес следобед. Над мястото се издигнаха гъсти облаци черен дим.

Няма данни за пострадали. Причината за пожара все още не е установена.

От пожарната служба съобщиха, че на място са изпратени 21 огнеборци. Инцидентът станал на улица „Кокинопулу“ в квартал „Зографу“, където се намира щабът на подразделенията за борба с безредиците.