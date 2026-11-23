Продължава аварийният режим за топла вода и парно в няколко части на София.

В столичния квартал „Дружба 2” близо 30 блока са засегнати от ремонта. От „Топлофикация София” очакват топлоподаването там да бъде възстановено на 30 ноември. За отделни адреси в „Мусагеница”, „Младост 1” и „Студентски град” посоченият срок е 6 декември. В части от „Дружба 1” се очаква възстановяване на топлоподаването на 13 декември.

В блок 56 в Студентски град топлата вода и парното все още са мираж. В стаята на студента Ахмед Бакал откриваме включена вентилаторна печка. „Включваме електроуреди като духалки, без разрешението на домакинката. Няма как да стоим на студено”, разказа Ахмед.

Малко по-късно към него се присъединиха и други недоволни студенти от Медицинския университет, които живеят в блока.

В позиция до NOVA от „Топлофикация София” обясниха, че в част от засегнатите участъци топлоподаването е временно преустановено, а в други услугата се предоставя с влошено качество.

От дружеството уверяват, че екипите им работят за възстановяване на нормалното топлоснабдяване във възможно най-кратък срок.