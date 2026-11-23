Визията на Европейския съюз за рибарството до 2040 г. трябва да отчита геополитическата обстановка и рисковете за сигурността в Черно море, които пряко ограничават риболова и затрудняват регионалното сътрудничество. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел. Той приветства стратегическия документ на Европейската комисия, но подчерта необходимостта от по-ясно отчитане на регионалните особености и социално-икономическите предизвикателства пред държавите членки, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Министър Абровски акцентира върху необходимостта от създаване на условия за привличане на млади хора в сектора, запазване на поминъка на крайбрежните общности и повишаване на конкурентоспособността, без въвеждане на допълнителна административна тежест. Той подчерта, че България подкрепя и инициативата за бъдеща Декларация за Черно море като стъпка към укрепване на регионалното сътрудничество и политическата ангажираност.

Като основен приоритет за краткосрочното и средносрочното развитие на сектора българският земеделски министър открои осигуряването на достатъчно и гъвкаво финансиране в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Пламен Абровски изтъкна необходимостта от прецизиране на регулаторната рамка за риболовния капацитет, така че тя да улеснява модернизацията на плавателните съдове и енергийния преход. „За дребномащабния ни флот декарбонизацията е непосилна без реална финансова и техническа помощ, а новите технологични и контролни изисквания трябва да бъдат строго пропорционални на реалния капацитет и финансовите възможности на сектора. Същевременно, за аквакултурите са нужни облекчено лицензиране, иновации и научна подкрепа“, каза още министър Абровски. Той допълни, че страната ни настоява за мерки, съобразени с регионалните особености, които да гарантират не оцеляването, а просперитета на крайбрежните ни общности.

Снимка: Пресцентър на Министерството на земеделието и храните

В рамките на заседанието министър Пламен Абровски представи и позицията на България по предложенията на Европейската комисия за определяне на възможностите за риболов през 2027 г. „Страната ни подкрепя предложените възможности за риболов в Черно море, които са съобразени с научните препоръки и договореностите в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM). България очаква в окончателния регламент да бъде отчетена усложнената геополитическа обстановка и произтичащите от нея рискове за безопасността на корабоплаването“, обясни още той. Министър Абровски подчерта необходимостта неусвоените количества от квотата за калкан да намерят отражение във финалния текст на регламента.

По време на Съвета бе обсъдено и предложението на Испания за увеличаване на националните тавани за помощта „de minimis“, приложима за първичния сектор. То бе подкрепено както от България така и от Австрия, Хърватия, Кипър, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния и Словения.