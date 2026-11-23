Четирима ирански граждани са арестувани на летището в Истанбул, след като се опитали да пренесат наркотични вещества, погълнати под формата на капсули. От телата им са извадени общо 280 капсули.

Мъжете пристигнали в Истанбул с полет от Иран. За да избегнат проверките и да не привличат вниманието на служителите, след слизането от самолета те се разделили и се смесили с пътниците от други полети.

Поведението им обаче предизвикало подозрение у служителите на отдела за борба с наркотиците към Истанбулската дирекция по сигурността. Четиримата били поставени под наблюдение и задържани, след като отново се събрали на изхода на терминала след получаването на багажа си.

При последвал медицински преглед в болница рентгеновите снимки показали наличието на множество капсули в стомасите и червата на мъжете. С помощта на медицински екипи от телата им били извадени общо 280 капсули с наркотично вещество, опаковани в найлонови торбички.

След полицейските и съдебните процедури на четиримата е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава. От турска страна не се съобщава какъв вид е наркотичното вещество.