Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску излезе под домашен арест, след като Апелативният съд в Букурещ реши да отхвърли обжалването, подадено от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма срещу мярката. Той отправи послание с религиозни и политически послания след освобождаването си от ареста, съобщи обществената TVR.

Джорджеску благодари на семейството си, адвокатите и поддръжниците, които са го подкрепяли през периода на задържането му.

В изказването си след излизане от ареста бившият кандидат за президент говори за вярата, свободата и достойнството, обвини властта в политически скалъпени дела и заяви, че Румъния ще се възроди единствено ако бъде управлявана според „вярата и законите на Бога“.

Роден съм свободен човек и ще остана свободен сега и в следващия живот Калин Джорджеску

„Искам най-напред да благодаря на семейството си, което беше до мен през цялото това време. Благодаря на тримата ми синове, които се държаха с голямо достойнство. Благодаря на съпругата ми, чиято решителност, упоритост и достойнство задвижиха света“, каза той.

Бившият кандидат за президент благодари и на адвокатите си и на румънците, които са се молили за него. По думите му той е черпил сили от тяхната любов и солидарност.

Благодаря на румънския народ за молитвите. Поддържаха ме вашата любов и хлябът на вашите сълзи Калин Джорджеску

Той изрази признателност и към малка група журналисти, които според него са защитавали „благородна кауза - не моята, а каузата на румънския народ“. В същото време Джорджеску отправи послание към противниците си и към бивши свои приближени, които обвини в предателство.

„Искам да благодаря на враговете си, на критиците си, на Юдите, които бяха около мен, и на останалите, които ме предадоха още при първото пропяване на петела. Благодаря на всички тях, защото ме оставиха“, каза той.

Попитан от журналисти кого има предвид с думата „Юди“, Джорджеску отговори, че им благодари, защото са го приближили до Бога. Той добави, че лично прощава на всички.

В речта си бившият кандидат за президент се позова и на християнската вяра, Исус Христос и идеята, че любовта към хората и мирът са ценности, заради които човек може да бъде преследван.

Румъния ще се възроди само когато бъде управлявана според вярата и законите на Бога Калин Джорджеску

Той използва и метафората за житния клас, който става по-устойчив на вятъра, като сравни изпитанията, през които е преминал, с процес на духовно укрепване. В края на изявлението си Джорджеску говори за свободата, демокрацията и солидарността с хората, които определи като онеправдани и бедни.

Джорджеску каза, че няма да се откаже от идеалите, които защитава, и няма да преговаря с убежденията си.

Оставам с румънския народ и за румънския народ. Оставам верен на благородните идеали на нашите предци за свобода и демокрация Калин Джорджеску

В края на речта си призова румънците да запазят достойнството си и да не губят вярата си.

Апелативният съд в Букурещ постанови Калин Джорджеску да бъде освободен от Централния арест и да остане под домашен арест за следващите 30 дни. Решението е окончателно.

Магистратите отхвърлиха жалбата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) срещу по-леката мярка..

Първоначално се очакваше съдът да се произнесе миналия петък, но съдебният състав с председателстващи съдии Кристиан Думитру и Мария Даниела Манолаче отложи решението за понеделник.

На 9 ноември съдия Диана Николета Костя от съда в Букурещ уважи искането за замяна на предварителния арест с домашен арест. DIICOT обаче обжалва решението. Сред мотивите на съдията е липсата на доказателства, че парите от предполагаемата измама, в която е обвинен Джорджеску, са достигнали до него.

Магистратът посочи още, че не са установени основания да се смята, че той представлява висок риск от извършване на нови престъпления, който не може да бъде ограничен с по-лека мярка за неотклонение. Според съда няма и данни, че Джорджеску би се укрил или не би спазвал наложените му ограничения.

При домашния арест той ще носи електронна гривна за проследяване и периодично ще трябва да предоставя информация за източниците си на доходи.

Спрямо Джорджеску има и друго решение за налагане на домашен арест, постановено в сряда от съда в Илфов. То също е обжалвано от DIICOT, но делото все още няма насрочена дата в Апелативния съд в Букурещ.

Миналата седмица Джорджеску беше предаден на съд по обвинения за създаване на организирана престъпна група и измама в особено големи размери. Заедно с него обвиняем е и неговият приближен Йонел Русен.

Разследването по случая започва след сигнал от бизнесмена Ръзван Леу. На него било предложено да участва в сделка с благородни метали, за която била необходима кредитна линия от 6 милиона евро. Според обвинението Джорджеску препоръчал на бизнесмена да се свърже с Йонел Русен. Той от своя страна го запознал с италианския гражданин Масимилиано Арена, представител на швейцарска банка.

За отпускането на кредита от Ръзван Леу била поискана гаранция от 1 милион евро, като 100 000 евро от нея трябвало да бъдат използвани за финансиране на президентската кампания на Джорджеску.

По-късно бизнесменът бил убеден да преведе още 100 000 евро с обещанието, че размерът на кредита може да бъде увеличен до 15 милиона евро. Заемът така и не бил отпуснат. Бизнесменът от Бузъу поискал да му бъде върната цялата гаранция от 1,1 милиона евро, но не получил парите.