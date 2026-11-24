Пет доставчика, четири канала за комуникация и десетки поръчки седмично. За един натоварен ресторант това може да бъде съвсем обичайна организация - продуктите се заявяват по телефона, в чат, по имейл или през различни системи, а управителят трябва да следи кое е потвърдено, кое пристига и кое още липсва. Този пример не е статистика за всички заведения, но добре описва проблема зад все по-динамичния пазар в София.

Столицата привлича повече гости, а с тях идват и възможности за ресторантите, баровете и хотелите. За собствениците им обаче растящият интерес носи предизвикателства, които не се виждат от масата на клиента, но могат да натежат в неговата сметка: по-скъпи продукти и услуги, трудно осигуряване на персонал и време, погълнато от организацията на ежедневната работа. Нито един ресторант не може безкрайно да прехвърля тези разходи в менюто си.

Затова въпросът вече не е само как да се привлекат повече посетители, а как да бъдат обслужени добре, без разходите да растат със същата скорост. Все повече значение има ефективността на процесите, които гостите не виждат - особено снабдяването.

Растящ пазар, по-тесни маржове

По данни на Столична община през 2025 г. София е посрещнала 1 377 544 туристи — с 9% повече спрямо 2024 г., а реализираните нощувки са надхвърлили 3 милиона. През първото полугодие на 2026 г. туристите са близо 670 хиляди, с 3% повече на годишна база. Повече посещения означават потенциално по-голямо търсене, но не и автоматично по-висока печалба.

Ценовата среда също се променя. Според НСИ годишната инфлация през септември 2026 г. е 5,7%. В същото време секторът продължава да работи с труден и сезонно променлив пазар на труда - броят на наетите в хотелиерството и ресторантьорството в страната към края на септември е с 15,2% по-нисък спрямо края на юни - показател, в който има и сезонен ефект. Това са национални данни, а не отделна статистика за заведенията в София, но описват част от икономическия натиск, на който са изложени.

При подобни условия повишаването на цените е чувствително решение. Клиентът сравнява менюта, качество и обслужване и не е длъжен да плаща за пропуски във вътрешната организация. Ако ресторантът иска да запази конкурентна цена, трябва да търси резерви и в начина, по който работи.

Когато рутинната поръчка отнема най-ценния ресурс

Няколко доставчици могат да осигурят по-богат избор и добри търговски условия. Трудността започва, когато всеки от тях означава отделен разговор, различен списък с артикули и ново уточняване на количества. Така управителят, който трябва да следи екипа и качеството на обслужване, прекарва част от деня си в проверяване на съобщения и повторение на едни и същи заявки.

Именно в този контекст платформи като Sirvis.bg разширяват присъствието си в София. След повече от година работа в Плевен, Враца и Бургас компанията вече стартира дейност и в столицата. За заведенията дигитализацията все по-малко е въпрос на технологичен имидж и все повече е начин да организират снабдяването с наличните хора и ресурси, вместо всяко ново затруднение да се компенсира с допълнителна работа или по-високи цени.

Sirvis събира на едно място предложения от различни дистрибутори и позволява сравняване на условия, подаване на заявки, преглед на историята и повторно поръчване на регулярни продукти. Това не отменя отношенията с доставчиците, а облекчава част от рутинната комуникация.

Какво показват собствените данни на Sirvis

Според предоставения от Sirvis Bulgaria анализ около 70% от заявките през платформата се подават между 17:30 и 08:00 часа, което е извън обичайния график на търговските екипи. Това е показателно за ритъма на HoReCa бизнеса - необходимостта от поръчка често възниква тогава, когато ресторантът приключва обслужването или подготвя следващия ден.

Компанията отчита и средно 2,5 часа спестено време дневно от подаване, уточняване и корекции на заявки в разглеждания от нея анализ.

Още един показател засяга другата страна на процеса: при дигитално обслужвани дистрибутори Sirvis отчита до 30% по-висока средна стойност на поръчката. Това не е ръст на печалбата на заведенията, а наблюдение за стойността на заявките при тези доставчици. Заедно числата показват защо дигиталното снабдяване има значение и за двете страни, а именно повече гъвкавост за обектите и по-ясно организирани заявки за дистрибуторите.

По-малко ръчна работа, повече време за клиентите

Историята на поръчките има и стойност отвъд спестените разговори. Тя позволява да се види кои продукти се заявяват редовно, кога се повтарят покупките и как се променят нуждите през различни периоди. Това е отправна точка за по-добро планиране, макар че прецизната прогноза изисква и данни за продажбите и наличностите.

„HoReCa бизнесът е изправен пред все по-сложна икономическа среда. Разходите растат, намирането и обучението на персонал изисква все повече ресурси, а възможността всяко увеличение да бъде прехвърлено върху крайния клиент е ограничена. Затова ефективността вече не е просто въпрос на по-добра организация, а на конкурентоспособност. Дигитализацията позволява на бизнеса да оптимизира процесите си, да освободи време и да използва по-добре наличните ресурси, вместо да компенсира оперативната неефективност с по-високи цени“, посочват от Sirvis.

Ресторантът не може да контролира всички движения в цените, туристическия поток или наличието на кадри. Може обаче да подреди процесите, върху които има пряко влияние. И когато една рутинна задача изисква по-малко време и по-малко уточнения, освободеният ресурс може да отиде там, където клиентът действително го усеща - в обслужването и качеството.

На един все по-конкурентен пазар това е същинската промяна. Не само повече гости пред заведението, а по-добра организация зад неговите врати.

Източници: Столична община / Visit Sofia; Национален статистически институт; Sirvis Bulgaria — Sirvis Data Pack (предоставен от клиента).