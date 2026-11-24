Снимка: Стопкадър
-
На телефон 112 са получени 238 сигнала за щети от силния вятър в понеделник
-
Ловеч се прощава с митрополит Гавриил
-
Самолет от Мадрид за София кацна аварийно в Барселона, пътници видели пламъци от единия двигател (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Спортни новини (23.11.2026 - късна)
-
Как да изградим доверието между ученици, родители и учители
-
„Дни на предизвикателствата” събира на едно място световни имена в алпинизма и екстремните спортове
Служители от Агенцията по заетостта излизат на стачка. Демонстрацията е част от щафетните едночасови протести в седем ключови държавни институции, организирани от синдикат „Подкрепа“. Основното искане е за увеличение на заплатите с 350 евро фиксирана месечна сума.
Стачните действия ще се проведат поетапно до 1 декември в София и страната. В протеста се включват служители от Агенциите за социално подпомагане и по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.
Редактор: Дарина Методиева