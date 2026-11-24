Група американци се опита да премести паметник с голи ръце. Десетки ентусиасти се събраха във федералната столица Вашингтон с необичайна мисия – да избутат прочутия монумент на Джордж Вашингтон наляво, за да го подравнят със сградата на Белия дом.

Инициаторът Далтън Томпсън организирал акцията, след като забелязал разминаване от около 91 метра. Това обаче не е първият подобен опит в Съединените щати. Преди дни хора в Чикаго и Сейнт Луис се опитаха да преместят емблематични местни забележителности на същия принцип.

Всичко е част от забавна интернет тенденция, а паметниците остават непокътнати.