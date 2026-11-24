Снимка и видео: NOVA
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Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал аварийно в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите, съобщи източник на NOVA, който е бил на борда на машината.
По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.
По информация на NOVA пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.
Снимка: NOVA
„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“, разказва източникът ни.
Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда. Те вече са настанени в хотел, малко по-късно ще бъдат извозени и в 11:00 часа ще излетят за България.
Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност.
Очаквайте подробности.