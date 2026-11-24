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Москва обвини Естония в действия, които могат да доведат до „открита война”. Руското външно министерство отправи остро предупреждение към балтийската държава, след като Талин обяви, че от 1 декември затваря сухопътните гранични пунктове с Русия за поне шест месеца. Причината е предполагаем опит за палеж на естонска отбранителна компания, зад който според Талин стоят руски служби.
Москва отрича обвиненията и на свой ред твърди, че Естония позволява на Украйна да използва въздушното ѝ пространство за удари по руски цели. Кремъл обвинява Талин и в опити да възпрепятства движението на руски товарни кораби в Балтийско море.
Естония отхвърли обвиненията за съдействие на украински военни операции.
Редактор: Мария Барабашка